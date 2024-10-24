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На Украине отчитались о борьбе с переводом уклонистов за рубеж

На Украине отчитались о борьбе с переводом уклонистов за рубеж

На Украине за время военного положения обезвредили 650 групп, переводивших уклонистов за границу. Об этом сообщил представитель госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

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