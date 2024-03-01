Эксперты спрогнозировали курс рубля в марте

В марте рубль будут поддерживать несколько факторов, среди которых сохранения высоких цен на энергоносители, высокая ключевая ставка Центробанка (ЦБ) РФ, рассказали «Известиям» опрошенные эксперты и привели свои прогнозы по курсу нацвалюты.
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