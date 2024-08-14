ВС РФ в течение суток взяли под контроль около 30 кв. км территории близ Гродовки, освободив село Свиридоновка Российские войска продолжают развивать успех на Покровском направлении.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВС РФ в течение суток взяли под контроль около 30 кв. км территории близ Гродовки, освободив село Свиридоновка Российские войска продолжают развивать успех на Покровском направлении.
Свежие комментарии