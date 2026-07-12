Volkswagen вдвое сократит модельный ряд к 2030 году: Golf и Tiguan останутся, ID. Buzz под вопросом

Volkswagen готовит одну из самых серьезных перестроек в своей истории. К 2030 году концерн планирует сократить глобальный модельный ряд примерно на 50%, уменьшить количество версий автомобилей и силовых установок, а также избавиться от избыточной сложности в структуре брендов.