Volkswagen вдвое сократит модельный ряд к 2030 году: Golf и Tiguan останутся, ID. Buzz под вопросом

Volkswagen готовит одну из самых серьезных перестроек в своей истории. К 2030 году концерн планирует сократить глобальный модельный ряд примерно на 50%, уменьшить количество версий автомобилей и силовых установок, а также избавиться от избыточной сложности в структуре брендов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии