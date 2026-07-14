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Мы соседи по планете

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Как выглядел Boeing 377 Stratocruiser, самый большой пассажирский самолет в мире

Как выглядел Boeing 377 Stratocruiser, самый большой пассажирский самолет в мире

Этот 34-метровый самолет был в эксплуатации американских авиалиний с 1949 по 1963. Предлагаем заглянуть внутрь Boeing 377 Stratocruiser, который когда-то был заявлен, как самый большой и быстрый пассажирский самолет в мире.

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