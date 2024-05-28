Удары пошли один за другим: Украина вызывает Россию на ядерную дуэль

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Sergey Ivanov

А вам не приходит в голову, что вместе с этим клочком земли нам достанется горсточка народа, который люто ненавидит Россию и все русское? Вы вообще в курсе, что война на Украине закончилась только в 1953 году? И все эти 10 лет наше НКВД выкорчевывало бандеровщину. И наши солдаты платили за это своими жизнями. Они ведь хлебом- солью немцев на Крещатике встречали. На наших солдат, освобождавших Киев, хлеба- соли не хватило. Хочется повторить? Не лучше ли иметь врага на границе, чем внутри самой России? А не лучше ли этот вопрос свалить на поляков? Они русской сердобольностью не страдают. Мы еще увидим забавные картины, как толпы бандеровцев побегут в Россию сдаваться! Попробуйте понять простую истину: Величие государства- не в той территории, которую оно занимает. Истинное величие- в высоком уровне жизни. В науке. В медицине. В справедливом социальном устройстве. И вот увидите: Когда мы свою страну сделаем вот такой- украинцы сами побегут к нам!