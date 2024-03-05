Путин объяснил необходимость производить больше томатов

Рост производства томатов должен сопутствовать наращиванию их потребления, чтобы не пришлось просить дружественные страны о срочных поставках продукции, объяснил президент России Владимир Путин во время беседы с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае.