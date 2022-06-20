Владимир Шипков: Фарминдустрия направляет усилия на поддержку населения

В последние годы фармацевтическая индустрия сталкивается с серьезными вызовами: сначала это была пандемия COVID-19, которая потребовала существенной мобилизации всех научных и производственных ресурсов, оперативной перестройки многих процессов, расширения инструментов взаимодействия и партнерства на всех уровнях, изменений в регуляторной среде, затем были приняты экономические ограничительные меры против России, которые хотя и не затронули лекарственное обеспечение, но создали немалые ….