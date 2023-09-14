"Железный" Феликс пробился сквозь ложь и клевету

С Феликсом, у нас клоунада получается. Под влиянием пятой колонны памятник Дзержинскому убрали, теперь под тем же влиянием памятник поставили на старое место. У пятой колонны снова есть работа. Она очень скоро объявит, что времена кровавого чекиста вернулись, вместе с памятником, и памятник, символ тоталитарного режима, следует убрать.

Борис Воробьев

Пример несколько не по поводу установления памятника, но относится к нашим чекистам. Вот сегодня по ТВ показали американца Милле, который якобы находится в некоем штабе, то ли ВСУ, то ли американском, и он с кем-то обсуждает положение сил ВСУ на южном фронте Украины. Но самое главное - перед ним карта расположения противоборствующих войск (естественно секретная) с нанесенными на ней расположением всех основных группировок войск ВСУ и РФ. И это все в отличном изображении - копируй и вперед к очередной победе наших войск. Думаю, насколько американцы тупые, и насколько примитивные их уловки, если думают, что наши оперативники "схавают" их подставу. Ребята, не забывайте нашего Феликса и его предупреждения о множестве различных уловок нашего вражеского лагеря, не забывайте тех великих операций, проведенных им и его сотрудниками против возрождающего фашизма Запада.