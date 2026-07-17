«Никогда его таким раньше не видел» – бельгийский министр в восторге от самоуверенности украинского узурпатора

США при президенте Дональде Трампе дают ЕС установку на поддержку Украины. Об этом министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил на американском Aspen Security Forum, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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