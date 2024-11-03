НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Рафинья о критике в соцсетях: «Нелегко, когда люди кидают гадости, как что-то идет не так. Если адвокат не выиграет процесс, разве я зайду в его инстаграм, чтобы сказать, что он ужасен?»

– Футбол – это игра, что может быть даже очень весело, но может ли он превратиться в пытку? – Существует давление… Я не играл в футбол, когда не было социальных сетей, поэтому не могу сравнивать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх