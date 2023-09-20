Politiki.net Дожили, теперь нам указывают и Юны, прости Господи, Сок Ели. Когда "брови хмурит" Вашингтон, это полбеды, но когда президент Южной Кореи указывает с кем русским дружить - это друзья мои, полный .
Теперь с кем России можно сотрудничать, а с кем нет решают не только в США, но и Южной Корее
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Ничего удивительного нет, что теперь уже и Ю.Корея стала указывать России, что и как ей делать? У некоторых же одна из дочерей вышла замуж за южнокорейца... Только вот где теперь живут? в России, или в Южной Корее, или еще где за рубежом? Так что, Южная Корея ОЧЕНЬ ДАЖЕ ВЛИЯТЕЛЬНА НА РОССИЮ, многие ее недооценивают!! Дети и деньги...
Ответить
12 час.
Валентин Щербаков
А эта обезьяна Сок Ели видел себя в зеркале, чтобы выёживаться против РОССИИ и тем более нам угрожать...
Ответить
34 мин.
Свежие комментарии