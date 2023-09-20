Теперь с кем России можно сотрудничать, а с кем нет решают не только в США, но и Южной Корее

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лина любимцева

Ничего удивительного нет, что теперь уже и Ю.Корея стала указывать России, что и как ей делать? У некоторых же одна из дочерей вышла замуж за южнокорейца... Только вот где теперь живут? в России, или в Южной Корее, или еще где за рубежом? Так что, Южная Корея ОЧЕНЬ ДАЖЕ ВЛИЯТЕЛЬНА НА РОССИЮ, многие ее недооценивают!! Дети и деньги...