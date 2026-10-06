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Американские порты расширяют сотрудничество с Шанхаем и Шэньчжэнем

Американские порты расширяют сотрудничество с Шанхаем и Шэньчжэнем

На Китай приходится около 55 процентов торгового оборота порта Лонг-Бич и примерно 40 процентов бизнеса соседнего порта Лос-Анджелеса.

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