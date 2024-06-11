«Разница ощутима». Кузяев — о чемпионате Франции и РПЛ

Далер Кузяев высказался о разнице в чемпионатах Франции и России. Бывший полузащитник «Зенита», а ныне игрок «Гавра» Далер Кузяев сравнил чемпионаты России и Франции, отметив, что разница между ними ощутима.
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