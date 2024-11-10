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Царьград

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Трампа могут "списать" уже через 2 года: Появилось веское основание

Трампа могут "списать" уже через 2 года: Появилось веское основание

Над Трампом, ещё не успевшим вступить в должность, нависла внезапная угрозаВ США есть несколько этапов выборов в конгресс.

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