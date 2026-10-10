Зумеры в захваченном храме поют хвалу террористу Мохаммеду Мере: России приготовиться

По сети расходятся жуткие кадры: Франция, департамент Вандея, в захваченной бунтующими старшеклассниками католической церкви европейские девушки распевают строчки из трека рэпера FreezeCorleone, ставшего неофициальным гимном нынешних беспорядков.
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Зуммер - это запчасть от телефона!
Гнать мастурбеков из России!!!
Никакая адаптация и интеграция не поможет. Ни какие социальные пособия не спасут. Они просто начнут строить свое государство, свою власть!
"У нас мигратские дети ещё покажут власти зубы " - уже показывают. И все сходит с рук.
ну пороть надо и чаще-тогда через пятые точки станут понимать что такое справедливость и обязанноость граждан ее сохранять в обществе-пороть перестали-вот и итог!
Кричите, не кричите, все сделают как хотят. Казалось бы, что трудного - сделать въезд в Россиию для бывших союзных республик по визам? Бились-бились, так и не добились. А половинными мерами этого не остановить. Они - озлобленные террористы, въезжают в Россию, покупая гражданство в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, здесь работать не собираются, языка не знают, ведут себя как обезьяны, создают анклавы. А твари - предатели страны за 30 серебренников продают нас этим волкам. Те узбеки, которые дейтствительно рождены в Таджикистане, узбекистане и др. республиках - они так себя не ведут. Они знают русский язык, учатся хорошо. Но их не много.