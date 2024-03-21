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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Верни Герою имя»

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Верни Герою имя»

В рамках акции юнармейцы очистили от снега памятник трижды Герою Советского Союза маршалу авиации Александру Покрышкину, возложили цветы к подножью мемориала.

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