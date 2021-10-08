В Талибане* заявили, что боевики ИГ* – это головная боль

МОСКВА, 8 октября/ Радио Sputnik. В "Талибане"* заявили, что группировка ИГ* не представляет опасности для Афганистана, а является "головной болью".
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