Мировое обозрение

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В Талибане* заявили, что боевики ИГ* – это головная боль

В Талибане* заявили, что боевики ИГ* – это головная боль

МОСКВА, 8 октября/ Радио Sputnik. В "Талибане"* заявили, что группировка ИГ* не представляет опасности для Афганистана, а является "головной болью".

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