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В Татарстане зарегистрированы вспышки бешенства

В республике Татарстан зарегистрировано 29 неблагополучных точек по бешенству, очаги выявлены в 18 районах региона, а также в Казани.

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