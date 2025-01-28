Странная традиция: что такое трёхликие иконы и почему Христа раньше изображали именно так Алёна ЮрьеваСовременное православие придерживается двух канонических образов Христа: Спас Нерукотворный и Вседержитель.
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