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Странная традиция: что такое трёхликие иконы и почему Христа раньше изображали именно так

Странная традиция: что такое трёхликие иконы и почему Христа раньше изображали именно так

Странная традиция: что такое трёхликие иконы и почему Христа раньше изображали именно так Алёна ЮрьеваСовременное православие придерживается двух канонических образов Христа: Спас Нерукотворный и Вседержитель.

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