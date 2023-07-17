Новая атака на Крымский мост, движение по мосту остановлено

Имущество и финансы за бугром управителей РФ крепко держат их за жопу, по-сему, лично я не вижу причин для жестких реальных ответов ни украинским управителям, ни тем более "западным партнерам".

ОС

Олег Салов

Ну и как это называется,нам говорили,что Крымский мост охраняется лучше чем хранилище Гохрана,что около моста постоянно,круглосуточно патрулируют катера и корабли береговой охраны,а так же ПВО круглосуточно следят за воздушным пространством,так же глубоководные радары постоянно сканируют подводное пространство перед мостом и дальше,так каким же образом два надводных беспилотника умудрились проникнуть к мосту,минуя всю нашу охрану,значит такая охрана,всё только бла,бла,бла,на поверку пшик,есть над чем задуматься,виновных наказать строжайшим образом,теперь,в случае возмездия будет нанесён страшнейший удар,который потрясёт Украину,но такие удары надо наносить постоянно,а не тогда,когда возмездие,почему сильное поражение Украине наносится только по случаю возмездия,а не постоянно,это ещё один из кучи вопросов о наболевшем.