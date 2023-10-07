Война или временное обострение? Чего ждать от конфликта Израиля и сектора Газа

Очередная атака вооруженной группировки ХАМАС обернулась для Израиля спешной мобилизацией. Сейчас в стране разыскивают резервистов, готовых выступить против террористов, вновь без предупреждения обостривших противостояние.
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