Пленный из ВСУ: экипаж украинской БМП выезжал на задания без должного вооружения

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ Владислав Белопольский, взятый в плен ВС РФ, по документам числился стрелком боевой машины пехоты (БМП), но стрелять было не из чего, так как машина не была оснащена положенным по штату пулеметом Browning.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии