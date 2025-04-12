Пленный из ВСУ: экипаж украинской БМП выезжал на задания без должного вооружения

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ Владислав Белопольский, взятый в плен ВС РФ, по документам числился стрелком боевой машины пехоты (БМП), но стрелять было не из чего, так как машина не была оснащена положенным по штату пулеметом Browning.