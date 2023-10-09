В Южном Тушине реконструируют промзону

Город выставит на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Тушино. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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