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Всё о женщинах

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Как еда влияет на нашу кожу: питание для молодости и сияния

Как еда влияет на нашу кожу: питание для молодости и сияния

Состояние нашей кожи — это отражение того, что мы едим и какой образ жизни ведем. Недостаток полезных веществ, избыточное потребление сахара, фастфуда и других вредных продуктов ведет к преждевременному старению, воспалениям, тусклости и сухости.

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Леонид Руси
Гениально! А кофе имеет и другие вредоносные свойства...
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