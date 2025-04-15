Замена пляжам в Анапе: Глава Кубани разработал альтернативные туристические маршруты после разлива мазута

В Сочи, Геленджике и Туапсинском районе на лето забронировано почти 50% доступного жилья.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил туристам альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе.
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