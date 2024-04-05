СМИ: Дени Вильнёв снимет третью часть “Дюны” Variety сообщает, что после грандио...

СМИ: Дени Вильнёв снимет третью часть “Дюны”Variety сообщает, что после грандиозного кассового успеха фильма “Дюна: Часть вторая” Legendary пригласила Дени Вильнёва для работы над третьей частью, которая, предположительно, продолжит историю о том, как Пол Атрейдес отправится покорять галактику.
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