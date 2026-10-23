ES Futures: Previous Demand Turning Supply? E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions Should ES retrace higher, we’re watching the region around 7,755–7,756.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым