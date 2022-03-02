Центробанк Ирака рекомендовал правительству временно воздержаться от контрактов с РФ

КАИР, 2 мар - РИА Новости. Центробанк Ирака рекомендовал правительству временно воздержаться от заключения контрактов с Россией в связи с новыми экономическими санкциями со стороны США, сообщило в среду иракское информационное агентство Shafaq.
КАИР, 2 мар - РИА Новости. Центробанк Ирака рекомендовал правительству временно воздержаться от заключения контрактов с Россией в связи с новыми экономическими санкциями со стороны США, сообщило в среду иракское информационное агентство Shafaq.
Свежие комментарии