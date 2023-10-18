"Ангелы защитили": 65-летняя Мадонна отожгла в мировом туре

Новый мировой тур Мадонны стартовал с шести аншлаговых шоу на лондонской арене O2. «Жива еще, старая клюшка!» — добродушно ехидничали записные лондонские шутники, для которых, как известно, нет ничего святого.
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