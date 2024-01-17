Школьник пожаловался полицейским на большое количество уроков

Мальчик также рассказал офицерам, что родители заставляют его ходить по выходным к репетитору. Согласно законам Китая, в стране запрещено проводить частные занятия по выходным и праздничным дням для учащихся до 16 лет, поэтому стражи порядка заинтересовались заявлением школьника.