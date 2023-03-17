ЦБ РФ с начала апреля вводит в обращение цифровой рубль в качестве новой формы нацвалюты

Российские власти сообщили о том, что ЦБ РФ вводит в обращение с 1 апреля цифровой рубль (ЦР) – новую форму национальной валюты, которая будет выступать в качестве совершенно нового платёжного средства.
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