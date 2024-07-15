Инструмент самовыражения: как одежда влияет на самооценку и настроение Алёна Юрьева Мечтаете создать свой уникальный стиль, но что-то вас останавливает? Или, наоборот, хотите отказаться от навязанных трендов и носить только комфортные вещи? В статье Rsute.