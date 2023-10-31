Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Достижения" современной науки, которые уже были описаны тысячи лет назад

"Достижения" современной науки, которые уже были описаны тысячи лет назад

Заметный скачок в развитии позволяет на себе почувствовать удобства цивилизованного общества. Однако многие открытия удивительным образом описаны в древних манускриптах и сегодня нашли реальное воплощение.

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