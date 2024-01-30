Почти 400 тысяч в месяц: известен ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Краснодаре

Почти 400 тысяч в месяц: известен ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в КраснодареАналитики платформы Авито составили ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Краснодаре с зарплатами почти в 400 тысяч рублей в месяц.