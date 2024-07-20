В Калужской области пропала 40-летняя женщина в красной куртке

Областное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщило о начале поисков 40-летней Анастасии Богданович из села Воскресенское Ферзиковского районаОбластное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщило о начале поисков 40-летней Анастасии Богданович из села Воскресенское Ферзиковского района.
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