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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аланов о капитанстве в «Сибири»: «У Широкова за два года много узнал. Как нужно строить команду за пределами льда, что касается жен и девушек. Когда первый раз капитаном был - этого не понимал»

Защитник « Сибири »  Егор Аланов высказался о том, что вновь стал капитаном команды по результатам голосования игроков.

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