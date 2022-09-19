В Турции анонсировали скорое начало оплаты в рублях 25% поставок газа из России. Как сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, соответствующее соглашение между Москвой и Анкарой вступит в силу в ближайшее время.
В Турции анонсировали скорое начало оплаты в рублях 25% поставок газа из России. Как сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез, соответствующее соглашение между Москвой и Анкарой вступит в силу в ближайшее время.
Свежие комментарии