Путину в аэропорту Магас подарили фигурку снежного барса

БИШКЕК, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по прибытии в Бишкек получил необычный символический подарок, ему вручили округлую фигурку снежного барса Батая.
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