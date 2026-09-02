Шевцов: Финляндия закрыла границу, банкротства достигли рекорда

На Восточном экономическом форуме Шевцов заявил, что из-за почти полного закрытия границы с Россией в 2023 году Финляндия столкнулась с рекордным числом банкротств — около 6 тысяч за последние полтора года.
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