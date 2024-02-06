В МВД Финляндии сочли невозможным открытие границы с Россией в ближайшее время

Глава МВД Финляндии сочла невозможным открытие границы с Россией в ближайшее время. Мари Рантанен подчеркнула, что решение властей направлено в первую очередь на укрепление национальной и гражданской безопасности.
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