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Аргументы недели

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В Петербурге обсудили развитие транспорта и внедрение новых технологий

В Петербурге обсудили развитие транспорта и внедрение новых технологий

Рабочая встреча по вопросам развития транспортной системы прошла в Санкт-Петербурге. На встрече обсудили внедрение новых технологий, организационные задачи и дальнейшее развитие отрасли.

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