В Петербурге обсудили развитие транспорта и внедрение новых технологий

Рабочая встреча по вопросам развития транспортной системы прошла в Санкт-Петербурге. На встрече обсудили внедрение новых технологий, организационные задачи и дальнейшее развитие отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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