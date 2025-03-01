В Караганде 43 проекта реализуют по программе "Бюджет народного участия"

В текущем году в районе имени А. Бокейханова в Караганде будет реализовано 43 проекта по программе «Бюджет народного участия», на которые выделено почти два миллиарда тенге, сообщает корреспондент ekaraganda.
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