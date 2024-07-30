Ледяной пляж Булуус, в существование которого сложно поверить

Всем известны песчаные и галечные пляжи, на которых мы проводим свой морской отдых. А что если мы вам скажем, что ледяной пляж ничуть не хуже? Если не верите, то приезжайте в Якутию, в Хангаласский улус, где находится Булуус — самый необычный в мире пляж изо льда.