Член Конгресса США Луна заявила о возможности урегулирования на Украине

Возможность урегулирования украинского конфликта существует, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (избиралась от штата Флорида).
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