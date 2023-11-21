Лео Туррини: Ferrari следовало пригрозить стюардам Гран При Лас-Вегаса

Лео Туррини: Ferrari следовало пригрозить стюардам Гран При Лас-ВегасаFerrariИтальянский журналист Формулы 1 Лео Туррини полагает, что руководство Ferrari слишком мягко отреагировало на скандальный штраф Карлоса Сайнса на Гран При Лас-Вегаса.