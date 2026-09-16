Казан мөгаллимнәре Россиянең иң яхшы туган тел укытучылары бишлегенә керде

Казанның 11 нче лицеенда туган (татар) тел һәм әдәбият укытучысы Резидә Курамшина һәм 358 нче балалар бакчасы тәрбиячесе Алсу Галиева Россия күләмендәге V «Иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы» һөнәри бәйгесендә призлы урыннарга ия булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым