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Русская весна

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ФСБ: Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 Мая (ВИДЕО)

ФСБ: Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 Мая (ВИДЕО)

Группа подростков готовила нападения на полицейских 9 Мая на Ставрополье, сообщили в ФСБ. Девять участников террористической организации задержаны в Ставропольском крае, среди них 8 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.

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