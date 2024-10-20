Министр обороны Франции Лекорню: Париж продолжит обучать украинских солдат

Франция намерена и дальше организовывать учения для украинских солдат на своей территории. Об этом в ходе интервью для газеты La Tribune Dimanche заявил министр обороны республики Себастьен Лекорню, пишет ТАСС.
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