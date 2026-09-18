Car bomb attack near mosque in Pakistan kills 21, injures 100

At least 21 people were killed and more than 100 injured Friday when a car carrying explosives detonated near a mosque in a police compound in Pakistan.
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